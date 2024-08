La durísima sanción de Conmebol contra los jugadores de la selección de Uruguay por los incidentes en la Copa América

Rodrigo Bentancur, actual mediocampista de Tottenham, fue castigado con cuatro partidos de suspensión y una multa de U$S 16.000. Mathías Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez recibieron tres partidos de suspensión y una multa de U$S 12.000, mientras que Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri recibieron una multa de U$S 5000. Además, la Asociación Uruguaya de Fútbol fue multada con U$S 20.000.