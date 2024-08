Despidieron al chofer que había denunciado fallas en un colectivo mediante un video

En las imágenes se pudo ver al chofer relatando que "ya no se puede andar así”. “Te dan cualquier ómnibus. No hay repuestos. En este caso he tenido, gracias a Dios, suerte yo y los pasajeros, porque cinco minutos más, llego a la (avenida) Mate de Luna. Iba a ser un desastre. El ómnibus sin dirección. Está loco el volante", comentó el hombre.