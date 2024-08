Búsqueda desesperada: la Policía rastrilla Río Seco para hallar a una niña desaparecida

“Le di $2.000 para la compra y al pasar 20 minutos y no regresar a casa, salí a buscarla. Pero no la encontré por ningún lado. Entonces enseguida avisé a la policía” contó su madre, Ana Díaz. La menor, al momento de desaparecer, portaba su celular que no responde a los llamados. Los investigadores estaban en procura su ubicación a través de este aparato.