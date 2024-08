La interna La Libertad Avanza escala en Diputados

“No creo que nos quite votos. No creo que diputados que fueron electos gracias y exclusivamente al voto que puso la gente para el presidente Milei, que fueron electos por eso, no creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería inadmisible. No creo que se pierdan los votos”, sostuvo Menem.