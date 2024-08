Nombraron a Martín Redrado profesor visitante en la Universidad Internacional de Florida

“¡Nos complace darle la bienvenida a Martín Redrado a la familia FIU como profesor visitante! Trabajará con nosotros en investigaciones de gran impacto en la intersección de la economía y la seguridad nacional, y colaborará con el Latin American and Caribbean Center, The Steven J. Green School of International and Public Affairs, el The Adam Smith Center for Economic Freedom y el Departamento de Economía de FIU”, saludó la cuenta oficial de la casa de estudios estadounidense.