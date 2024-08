“Me teñí ocho veces”, contó Tini Stoessel sobre su proceso de sanación

La cantante mencionó que varios factores contribuyeron a su depresión, incluyendo la presión mediática, la enfermedad de su padre y sus relaciones amorosas. Estos factores culminaron en un estado que la llevó a cuestionar el sentido de su vida. "Me miraba al espejo y no me reconocía. Me di cuenta de que no quería vivir más así. Una persona muy cercana me dijo: ‘yo creo que no es que vos no querés esta vida, la que estás eligiendo vivir, pero se puede cambiar’", recordó Tini.