Tini reclama su derecho a estar mal y a cantarlo

“Posta”, el segundo single promocional, vuelve a hacer frente a aquellas acusaciones feroces: en el video musical, Tini aparece cruzando un puente con el pelo castaño escondido por la capucha de la campera y asediada por una multitud que no para de fotografiarla. Esta sería, según algunos análisis, su forma de dejar atrás algunos momentos penosos: la Tini del otro lado del puente lleva el pelo rubio y una vestimenta digna de una gala de premios. La teoría no suena descabellada en función de la letra de la canción: “porque he nacido con dinero, en una cuna de oro, nada duele, ¿esa es la posta? Solo soy yo la que vi llover, nadie quiere ver, nadie va a llamar. Preferí dormir, preferí callar: ¡una princesa no llora en televisión! Pero el ‘acting’ mal no me salió, hasta Tini se lo creyó”. Más allá de que esto sea sincero o no, Stoessel está haciendo algo necesario: mostrar el lado oscuro del que nadie está exento.