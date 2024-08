Hacia las presidenciales en EEUU: “Esperanza y unidad”, en la gran noche de Kamala Harris

Según el portal Five Thirty Eight, Harris aventaja al candidato republicano por 3,3 puntos. Pero falta bastante para asegurar el triunfo, como advirtió Michelle Obama, ex primera dama y una de las oradoras centrales el martes, en la convención. “Tenemos que ganar por mucho”, dijo, anticipando que un triunfo por poco abriría la puerta a disputas con Trump, que aún hoy no ha reconocido su derrota ante Biden, en 2020.