“El que no trabaja, no cobra”: el gobierno lanza una dura advertencia a los trabajadores aeronáuticos

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, advirtió que "los que no trabajan, no cobran" en respuesta a las asambleas convocadas por los gremios aeronáuticos esta noche en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La medida implica que tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo descontarán del sueldo las horas o jornadas no trabajadas, afectando a los empleados que participaron en acciones similares anteriormente, lo que ha causado interrupciones en los servicios de vuelos.