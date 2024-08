¿Un argentino más? “Cholo” Simeone quiere sumar a otro futbolista de la Selección para Atlético Madrid

“Benítez está agitado porque no le permiten irse y se siente engañado por el PSV porque no le ofrecieron un nuevo contrato a principios de este año. Según él, esto en realidad envió la señal de que la dirección del PSV no tiene tanta confianza en él. A muchos jugadores del PSV se les ofreció un nuevo contrato, pero no todos lo firmaron”, publicó el medio neerlandés Eindhovens Dagblad.