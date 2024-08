Un estudio científico pone en duda que la marihuana calme la ansiedad a mediano plazo

En conclusión, los estudios no afirman que cause directamente ansiedad. Sin embargo, los datos revelan que ambos fenómenos sí están relacionados. A pesar de esto, los expertos no recomiendan su uso prolongado: según el especialista en psiquiatría Peter Roy-Byrne en el New England Journal of Medicine, usar cannabis como "curita" para los síntomas de ansiedad puede mejorar temporalmente el estado de ánimo, pero probablemente empeore los resultados con el tiempo.