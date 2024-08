Hoy es el cumpleaños de Dua Lipa, la artista que sufrió la guerra, se cansó del modelaje y hoy milita el feminismo

A pesar de ser modelo en su adolescencia, Lipa no siempre ha tenido plena confianza en sí misma. “Los problemas de autoestima relacionados con mi cuerpo tuvieron un gran impacto en mi vida y me llevaron a cambiar mi perspectiva. Ahora esto me permite ver las cosas de manera diferente. Ser fiel a uno mismo es fundamental, y usar tu voz para empoderarte es algo realmente valioso”.