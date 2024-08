Jorge Feijóo: “El crecimiento de los biocombustibles no significa el perjuicio para las petroleras”

Y prosiguió: “El crecimiento de los biocombustibles no significa el perjuicio para nadie, mucho menos, para las provincias patagónicas, las petroleras, ya que no resignan un peso de regalías. La producción siguen estando, la extracción sigue estando. Las refinerías de petróleo también seguirán al máximo. Pero el país no tiene margen para perder oportunidades ni recursos. Hay que aprovechar al máximo Vaca Muerta y también ‘Vaca viva’”.