Alberto Fernández admitió que su celular tenía videos íntimos y que fue utilizado por su hijo de dos años

En medio de una denuncia penal contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, el ex presidente Alberto Fernández reconoció que en uno de sus teléfonos había videos íntimos, y que este dispositivo fue utilizado por su hijo de dos años para entretenerse. Además, el ex mandatario aseguró que la difusión de esas imágenes, así como los relacionados con Tamara Pettinato, se enmarca "en un contexto de violencia de género del cual también ha sido acusado".