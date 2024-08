El cantante Ca7riel recibe amenazas de los fans de Icardi tras dar un beso a Wanda Nara

"¿Qué carajos pasó ayer?", comenzó el artista, claramente emocionado por lo ocurrido. "Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy porque debe ser alguien muy importante".