Grandes competencias y menstruación, el escollo invisible para las atletas

La atleta Andrea Spendolini-Sirieix, quien compitió en clavados en los Juegos Olímpicos de París 2024, no dejó que su período la afectara. Aunque le vino al llegar al Olympic Village, ella no estaba preocupada porque “se siente más fuerte cuando tiene su período”, según una entrevista reciente con Stylist UK. Spendolini-Sirieix ajusta su entrenamiento con sus entrenadores según sus síntomas y asegura que, a pesar de algún malestar, su rendimiento no se ve severamente afectado.