Video: polémica por la tala de un lapacho para la reubicación de paradas de colectivos

Consultado sobre la situación, el subdirector de Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, José María Molina, aseguró que su área no fue responsable de la tala. "Nosotros jamás pediríamos que se quite un árbol, al contrario, seleccionamos los lugares de las paradas justamente por la sombra que los árboles pueden proveer", afirmó Molina. Sin embargo, no pudo esclarecer quién tomó la decisión de eliminar el lapacho.