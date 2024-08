¿Este lunes 19 de agosto es feriado?

Sin embargo, vale aclarar que este 2024, el feriado del 17 de agosto no se pudo trasladar a otro día de la semana, aunque se trata de un feriado transferible. Por lo tanto, no habrá fin de semana largo en agosto, y los argentinos tendrán que esperar algunos meses para volver a tener un feriado. Septiembre es un período que se caracteriza por no tener feriados, así que recién en octubre se dará un día más de descanso.