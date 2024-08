Hace 36 años miles de hinchas se agolparon en Resistencia para presenciar el histórico ascenso de San Martín contra Chaco For Ever

“Nosotros que ya tenemos varias canas, todavía recordamos como la hinchada de San Martín tapó a la de Chaco For Ever al grito de ‘¡Tucumán!, ¡Tucumán!, ¡Tucumán!”, aseguró José Raúl Romero, ex periodista y colaborador jubilado del diario más importante de Chaco, sobre uno de los cantos elegidos por la parcialidad tucumana. ¿Los otros? “Oh le le, oh la la, si éste no es el fútbol, el fútbol dónde está” y “Borombombón…este es el fútbol del interior”.