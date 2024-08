Lula da Silva: “Creo que Venezuela tiene un régimen autoritario y muy desagradable”

“Hay varias salidas. Una es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con la oposición. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición)”, explicó; al tiempo que acotó: “Ahora hay un desacuerdo (...) entre aquellos que quieren que diga que la oposición fue victoriosa, yo no puedo decir que fue victoriosa porque no tengo datos y mucho menos puedo decir que Maduro fue victorioso porque no tengo datos”.