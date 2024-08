Como en Tinder, pero en el Trasmontaña: un biker necesita con urgencia hacer un match

“Él venía con un problema de salud, y en principio no iba a correr. Luego mejoró, y me dijo que sí; pero al final no”, le explicó Córdoba a LA GACETA. ¿La razón? Aparentemente, económica, un factor que, cuenta, llevó a muchos a desistir de participar en la competencia. “A mí también me duele el bolsillo”, reconoce. Sin embargo, no se le cruzó por la cabeza bajarse. Al menos, no por decisión propia.