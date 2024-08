Martín Menem y Cecilia Moreau protagonizaron un fuerte cruce en Diputados: "Machirulo"

"Primero, no le voy a hacer una cuestión de privilegio, si no una personal. Cada vez que le levantó la mano para pedirle la palabra, y le pasa a muchos otros diputados, no me mira. Le voy a pedir que mire al recinto. No está siempre delante suyo el orador. Al costado hay también diversidades y coincidencias", afirmó Moreau.