La Unión Europea lanza un concurso de cortos para jóvenes argentinos

El jurado estará compuesto por Tim Redford, director ejecutivo del Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand desde el año 2014. Además, participarán Enrico Vannucci, miembro del comité de selección de Pardi di Domani en el Festival de Cine de Locarno y de Less is More (LIM), y Anne Gaschütz, codirectora de Filmfest Dresden.