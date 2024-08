¿Quién será el árbitro del partido entre Chaco For Ever y San Martín de Tucumán?

Ferreyra dirigió tres veces a San Martín: todas fueron este año y en condición de local. El árbitro estuvo presente en el 2-0 frente a Chaco For Ever por la fecha 9; en el empate sin goles contra All Boys; y en la victoria agónica frente a Deportivo Maipú por 2-1. Así, contabiliza dos victorias y un empate.