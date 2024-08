Atlético Tucumán está cada vez más acostumbrado a vender

La capacidad de Atlético para negociar no se limita a ventas directas. El caso de Favio Álvarez, que data de 2018, es un buen ejemplo de cómo los préstamos también pueden ser un recurso valioso. El cordobés inicialmente había sido cedido a Los Ángeles Galaxy por U$S 400.000 y luego a Pumas de la UNAM por U$S 100.000. Álvarez finalmente fue adquirido por los mexicanos en una operación que rondó los U$S 1,8 millones.