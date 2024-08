Tras ser engañado por el manager que lo llevó a España, optó por escribir su propia historia y ahora sueña con llegar al fútbol profesional

Hace siete años partió rumbo a España con las valijas llenas de ilusiones y aunque todavía no pudo cumplir su sueño, dejó en claro que no bajará los brazos e intentará todo por conseguirlo. “Fui con una gran ilusión, que todavía la mantengo. Seguiré intentando hasta que no pueda más”, aseguró en diálogo con LA GACETA Marcelo Carmena, que actualmente juega en un club de la tercera división de España y tiene el anhelo de convertirse en futbolista profesional.