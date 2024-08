Fabiola Yañez confirmó que le había pedido ayuda a la ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina

Pero además -señala el medio Infobae- la ex primera dama también dijo que intentó buscar apoyo en el Ministerio de la Mujer, creado durante la gestión de Alberto Fernández. "Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: 'Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio'. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios", relató Yañez.