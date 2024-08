La Justicia debe definir dónde se tramitará la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Tras la decisión de Yáñez de denunciar al ex presidente, el juez Julián Ercolini le dictó a Fernández la prohibición de salida del país y le impuso como obligación no tomar contacto con su ex pareja de manera directa o a través de terceros de ninguna forma, ya sea personal, por teléfono, por mensajes, redes sociales o correo electrónico.