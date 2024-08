Tensión en la mesa de Juana Viale por una pregunta íntima que le hizo a Thelma Fardín

"Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana, ¿es así?", infirió la conductora. Con un tajente "no", Fardín desvió la conversación y cuestionó indirectamente a su interlocutora. "Se habló mucho de toda mi familia. Eso es lo violento que sucede con las muejeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él, yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y sí de los míos", remató Fardín en relación a Juan Darthés.