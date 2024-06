¿Cómo vive hoy Juan Darthés? Proyectos laborales y apoyo familiar tras su condena

“Él está viviendo con su esposa y sus hijos, tiene gran parte de su familia en Argentina. A él le sorprendió la condena pero como te decía el proceso no terminó aún. En algún momento pensó venir a Buenos Aires pero prefirió no hacerlo porque estaba en un proceso judicial, él está a derecho y esperaba una sentencia absolutoria pero el proceso es largo, no es definitivo esto como te indicaba”, finalizó.