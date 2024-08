Un tratamiento estético le causó el moretón a Yáñez, según Alberto Fernández

En medio de la polémica y la causa judicial que lo tiene en el centro de la escena pública, el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó declaraciones al sitio El Cohete a la Luna y desestimó haber protagonizado episodios de violencia contra su ex pareja Fabiola Yáñez. Además, aseguró que el hematoma mostrado en uno de los pómulos de la ex primera dama fue consecuencia de “un tratamiento estético contras las arrugas” y no por golpes.