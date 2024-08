Alberto Fernández revelaría detalles de la intimidad que afectarían a Fabiola Yáñez

La investigación judicial iniciada por la denuncia de Fabiola Yáñez en contra del ex presidente Alberto Fernández podría avanzar esta semana, luego de que se conocieran fotografías y de que la ex primera dama concediera una entrevista, en la que detalla los supuestos sucesos de violencia de género que habría soportado durante sus últimos dos años en la Quinta de Olivos. Como contrapartida, el ex jefe de Estado confió a sus allegados que cuenta con pruebas para rebatir las fuertes acusaciones de su ex pareja, aunque espera que la causa salga de Comodoro Py y pase a los tribunales de San Isidro.