Acusan a Alberto de hostigar a Fabiola Yáñez pese a las restricciones

La investigación contra el ex presidente Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género que realizó Fabiola Yáñez comenzaría formalmente esta semana, posiblemente mañana mismo con una audiencia virtual con la ex primera dama. El juez federal Julián Ercolini la citaría a declarar luego de que se conociera que el ex mandatario habría violado una de las restricciones que le impuso: cesar con las perturbaciones o intimidaciones (la otra fue prohibirle el acercamiento).