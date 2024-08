Una mirada al universo: Astronomía, una ciencia multidisciplinaria

Hay otros temas que quizás no son tan difundidos como la Astronomía de la Cultura, la Arqueoastronomía, la Historia y la Enseñanza de la Astronomía en las que además de astrónomos trabajan arqueólogos, historiadores, pedagogos, antropólogos, docentes, etc. No hay que olvidar la Divulgación de la Astronomía en la que participan periodistas científicos.