Fabiola Yañez: “Esos videos son poca cosa al lado de lo que hizo”

En medio del escándalo por la denuncia contra el ex presidente, Alberto Fernández, por violencia de género, la ex primera dama. Fabiola Yáñez, dio una entrevista exclusiva a “Infobae”. “Lo que he cuidado a este hombre. Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho; que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, afirmó.