Natación y Gimnasia se siente bien en la cima del Anual femenino

“Lo venimos entrenando y me esfuerzo para dar el máximo. Los goles también son gracias a mis compañeras que me ayudan a concretarlos”, afirmó Carla Moyano. La mediocampista aprovechó las dos jugadas con bocha detenida, primero desde un córner corto; luego desde el punto del penal. “Es un plus cuando una puede dar la victoria con los goles”, reconoció la jugadora que transita su último año jugando al hockey.