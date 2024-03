Su pasión le gana al desgaste: es jugador y técnico en Natación y Gimnasia

Fue un buen resultado en general, claro está. Distinto a lo que le pasó el último fin de semana. La combinación que le tocó fue empate-derrota. Como técnico sus jugadoras protagonizaron un partido sumamente entretenido ante Universitario con seis goles, tres por lado. Como jugador, fue uno de los que se les plantó a San Martín, ganador por 2-0. Si bien Vargas juega con la 10 en los “blancos”, se ubica en la defensa. Precisamente, esa fue la línea que evitó una derrota más abultada. “Empecé como delantero en Juveniles y mis primeros años en Primera fueron en esa posición. Fui bajando cada vez más: volante, volante externo, jugué de cinco y desde el año pasado juego de central. Uno de nuestros jugadores se fue a vivir a otro país y me probaron en defensa en un partido y no volví a salir nunca más. Creo que en mi último año estoy encontrando un nuevo puesto que me sienta bien”, reconoció el jugador de las múltiples posiciones.