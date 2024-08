Pichetto: “Lo de Alberto Fernández es la explicación más contundente de por qué Milei gobierna hoy la Argentina”

“Hay un libro de (Osvaldo) Soriano que tiene un título muy interesante, ‘Triste, solitario y final’, me parece que hoy es esa la situación del ex Presidente”, agregó. Además describió que también la ex presidenta Cristina Kirchner tiene responsabilidades en la situación porque “es la persona que lo eligió” para ser el que iba al frente de la boleta presidencial en las elecciones realizadas en 2019.