Qué significa hablar con las manos en los bolsillos, según la psicología

El significado de hablar con las manos en los bolsillos

La psicología explicó que hablar con las manos en los bolsillos significa que no tienes muchas ganas de conectar con el otro y que denotará timidez y pasotismo. Esto quiere decir que no te sientes tan a gusto con la conversación y querés que finalice cuanto antes. Pero, este no es el único significado de acuerdo a los expertos en lenguaje corporal.