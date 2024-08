Mariano Macri denunció al grupo familiar por evasión y lavado de activos

No es la primera vez que Mariano Macri, el menor de los hijos varones de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas, denuncia irregularidades de la sociedad con acusaciones al expresidente. "El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple", sostuvo en una entrevista con Jorge Fontevecchia.