El sorprendente y efectivo truco para recordar dónde dejamos las cosas

En los casos en que estemos enterados de nuestros olvidos y faltas de atención, no tenemos por qué alarmarnos. Estos signos dan indicios de ser olvidos no patológicos como la demencia. Así no hace falta consultar a un médico cuando no sabemos dónde pusimos nuestra billetera, sino seguir ciertas estrategias para mejorar nuestra agilidad mental y capacidad cognitiva.