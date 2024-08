El jugador que Sava necesita recuperar para potenciar el ataque de Atlético Tucumán

Este 2024 no es un buen año para la relación entre Mateo Coronel y Atlético Tucumán; y eso que a fines del 2023 todo parecía haberse consolidado a partir del esfuerzo económico que había hecho el “Decano” para comprarle a Argentinos el 75% de la ficha del delantero a cambio de U$S 1,8 millones. Pero no hubo caso, el vínculo que venía torcido tampoco se acomodó con esa apuesta.