La ex ministra de Mujeres de Alberto Fernández habló sobre la denuncia de Fabiola Yañez

Tras la escandalosa denuncia por violencia de género que realizó este martes la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández, se expresó quien fue la ministra de Mujeres por aquel entonces, Elizabeth Gómez Alcorta. La ex funcionaria acudió a las redes sociales para aclarar que no estaba al tanto de los hechos.