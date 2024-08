Quiénes son los ex funcionarios mencionados en los chats de la secretaria de Alberto Fernández

4- Aníbal Fernández

Ex ministro de Seguridad

De los mensajes del teléfono de Héctor Martínez Sosa surge que hay una relación de amistad fuerte entre él y el exministro de Seguridad. El 9 de enero de 2023 el empresario lo saluda por el cumpleaños. Pero de la captura de pantalla del peritaje judicial, surge una conversación previa en la que Martínez Sosa le dice: "Vos no me debes nada. Al contrario, vos me hiciste tres favores que yo nunca me voy a olvidar".