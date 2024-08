Marcelo Gallardo fue presentado en River: “Estoy en el lugar que pertenezco”

Gallardo explicó por qué volvió a River: “No esperaba una vuelta en este momento”

Durante su conferencia de presentación, “Muñeco” reconoció que no esperaba un regreso al club. “A partir de que se empezó a mencionar la posibilidad me mandaron mensajes. Por mi momento personal, no esperaba una vuelta en este momento. Yo sabía que no había que jugar con la impaciencia de la gente. Los medios de comunicación generaron algo que no era ni por asomo la realidad”, sostuvo Gallardo.