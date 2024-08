¿Quién es Cristina Cosentino, la figura de Las Leonas en los Juegos Olímpicos?

De 26 años, Cosentino comenzó a jugar al hockey a los 10 años, en Belgrano Athletic, y ya desde chica mostró condiciones. Aunque con una particularidad: primero era delantera, no arquera. “Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando”, contó en su momento.