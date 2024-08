“Deadpool y Wolverine” superó a “La Pasión de Cristo” en récords de taquilla

Según The Hollywood Reporter, en su primera semana en cartelera, la película recaudó la impresionante cifra de U$S 298.3 millones en Norteamérica. En su segundo fin de semana de estreno obtuvo U$S 97.3 millones más, según estimaciones de los estudios del domingo, alcanzando un total de U$S 395,6 millones. Esta cifra supera a Gibson y su marca de U$S 370 millones y también a sus predecesoras, Deadpool y Deadpool 2.