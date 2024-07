El tráiler de "Capitán América 4" y los próximos estrenos de Marvel

Las películas parecen no ser el fuerte de Marvel en su etapa Disney: The Marvels no tuvo el éxito que se esperaba. Pero no sucede lo mismo con las series, campo en el que la productora parece querer seguir incursionando. Tras la segunda temporada de "Loki", basada en uno de los personajes favoritos del mundo Marvel, se espera que "Agatha: en todas partes" mantenga las visualizaciones y siga fidelizando espectadores.