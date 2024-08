Ruptura en la UCR: "En el partido nos extorsionaban atrasando las elecciones", dijo Macchiarola

Macchiarola explicó que, aunque él y otros referentes como Mariano Campero no tienen intención de abandonar la UCR, sí han decidido dejar de trabajar con ciertos sectores del partido que, según él, representan una "gerontocracia" no en términos de edad, sino de ideas. "No es una cuestión de edad, sino de ideas; la vieja política extorsionadora que prioriza una interna partidaria por encima de disputarle el poder real al peronismo", comentó.