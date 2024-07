Mariano Campero se va del radicalismo: "Vamos a trabajar con gente de bien"

"Nosotros no queremos hacer política con gente que vive de hace 30 años de la política. Y si corren la interna, es porque están buscando seguir viviendo de la política. Es porque miran su propio pupo. Si queremos ser una alternativa política para sacar al peronismo de Tucumán, después de 30 años, tenemos que ser serios. Desde enero, intentamos que todo el espacio se sientan parte. Venimos conversando para que construyamos esa alternativa. ¿Pero ellos cómo nos contestan? 'No. No queremos armar con vos; te corremos la interna'. ¿No quieren armar? Perfecto. Vamos a construir una alternativa para los tucumanos, pese a ellos", prosigue Campero.